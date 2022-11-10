Режим Лукашенка оголосив вітання «Живе Білорусь!» нацистським

У Білорусі доповнили перелік «нацистської символіки та організацій», додавши у нього привітання «Живе Білорусь!».

Про це повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда".

Про це йдеться у постанові МВС Білорусі ще від 28 жовтня, яку опублікували 10 листопада.

У ній вітання "Живе Білорусь!" оголосили нацистським на підставі того, що його використовували білоруси у лавах дивізії СС.

"Колабораційне привітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону при СД та 30-й гренадерській (піхотній) дивізії Ваффен-СС... поруч з нацистським партійним вітанням "Хайль Гітлер" і являє собою вигук "Живе Білорусь", супроводжуваний підняттям правої руки з випростаною долонею, і відгук "Живе", - пояснили у постанові.

Відтак незрозуміло, чи збираються вважати "нацистським" саме гасло "Живе Білорусь" без жестового супроводу чи на плакаті.

Окрім того, у перелік додали низку емблем військових підрозділів нацистської Німеччини. Біло-червоно-білий прапор до списку не внесли.

У 2021 році у Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за "пропаганду чи публічну демонстрацію, виготовлення та розповсюдження нацистської символіки та атрибутики". Покарання варіюється від штрафу до 4-річного позбавлення волі.