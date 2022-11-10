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Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії
15:58 10.11.2022 |
Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії. Передала частку в спільному підприємстві у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.
"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" на користь ПАТ "Соллерс" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.
Сума угоди складала 1 євро.
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