Компанія Mazda Motor заявила про вихід з ринку Росії

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії. Передала частку в спільному підприємстві у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" на користь ПАТ "Соллерс" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.

Сума угоди складала 1 євро.

