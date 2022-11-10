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АНАЛІТИКА

Статки найбагатших мільярдерів Китаю за рік знизились на 40%

 

Статки 100 найбагатших китайців за рік впали на 39% - із 1,48 трильйона доларів США до 907,1 мільярда доларів США.

Про це пише американський Forbes.

Підкреслюється, що це найбільше падіння статків відтоді, як Forbes почав відстежувати найбагатших людей Китаб понад два десятиліття тому.

Капітали зросли лише у двох бізнесменів, 79 мільярдерів стали біднішими.

"Минулий рік був одним із найважчих для Китаю за останні десятиліття. Багатство 100 найбагатших у нашому списку скоротилося значно за будь-якими мірками", - зазначив укладач рейтингу Forbes найбагатших китайців Рассел Фланнері.

Частково статки впали через репресії щодо технологій, політику нульового ковіду, уповільнення економічного зростання, політичні занепокоєння після жовтневого з'їзду Комуністичної партії, а також падіння вартості юаня по відношенню до долара США на понад 12% за минулий рік.

Два ключові показники зазнали значних втрат: основний фондовий індекс материкового Китаю CSI 300 втратив понад чверть своєї вартості з моменту останньої публікації списку, в той час як гонконгський індекс Hang Seng виявився ще гіршим, впавши майже на 41%.

Так, на тлі підвищеної уваги влади КНР до технологічної сфери статки Лей Цзюня, глави одного з найбільших у світі виробників смартфонів Xiaomi, скоротилися більш ніж удвічі - з $17,9 млрд 2021 року до $7,6 млрд 2022-го. Статки голови ради директорів гіганта електронної комерції JD.com Річарда Лю впали до $8,3 млрд із $17,6 млрд минулого року.

Статки засновника Alibaba Джека Ма скоротилися майже вдвічі - з $41,5 млрд торік до $20,6 млрд поточного року. Незважаючи на це, Ма зберіг п'яте місце в рейтингу.

Деякі мільярдери, проте, виявилися стійкішими за інших. Насамперед це стосується підприємців у зелених сферах, зокрема, у виробництві електромобілів чи сонячній енергетиці, пише Forbes.

Статки Цзіня Баофана, засновника і глави JA Solar Technology, зросли на 16% - з $8,95 млрд до $10,4 млрд. А капітал Гао Цзіфана з Trina Solar сягнув $7,3 млрд - проти $7,16 млрд у торішньому рейтингу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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