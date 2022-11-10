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АНАЛІТИКА

Британія заморозила російських активів на $20,5 мільярда

 

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють підсанкційні російські олігархи та інші фізичні і юридичні особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій.

Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму усіх інших британських санкційних режимів.

«Ми запровадили найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій війні», - сказав представник міністерства фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіт.

Британія наразі запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій рф, включно з відомими бізнесменами, політиками та компаніями.
 

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