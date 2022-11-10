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АНАЛІТИКА

Індія постраждала від несподіваного перенасичення СПГ – Bloomberg

 

Індія раптово зіткнулася з надлишком скрапленого природного газу (СПГ), оскільки споживачі країни не хочуть платити за нього надто високі ціни й поспішають скористатися альтернативними варіантами.

Резервуари для зберігання на імпортних терміналах СПГ Dahej і Hazira в Індії заповнені майже максимально, що означає, що заплановані постачання, можливо, доведеться відкласти, зі слів трейдерів, обізнаних у цьому питанні.

Індія є останньою країною, яка постраждала від несподіваного перенасичення СПГ - різка зміна багатомісячного дефіциту через обмежені глобальні пропозиції й недопостачання від постачальників. Зменшення постачань СПГ в Індію може призвести до зниження світових цін на газ, забезпечивши полегшення для споживачів, які страждають від зростання інфляції і захмарних рахунків за електроенергію.

Зі слів трейдерів, споживачі промислового газу в Індії купують набагато менше газу з LNG-терміналів через високі спотові ціни, що призводить до накопичення газу в резервуарах для зберігання. У вересні країна була змушена придбати найдорожчу партію СПГ за всю історію.

Натомість промислові клієнти купують дешевше паливо, наприклад нафтопродукти й газ вітчизняного виробництва, кажуть трейдери на умовах анонімності, оскільки інформація не є публічною.

Зниження попиту через вищі ціни призвело до скорочення використання на найбільшому імпортному терміналі Petronet LNG Ltd. в Дахеджі на заході Індії, заявив головний виконавчий директор Акшай Кумар Сінгх під час телефонної конференції в четвер. Shell Plc, яка управляє Hazira, відмовилася від коментарів, повідомляє Bloomberg.

Енергетичні гіганти Індії мають кілька довгострокових контрактів на СПГ, які вимагають доставки в країну, що ускладнює суттєве обмеження імпорту, коли внутрішній попит падає. СПГ, який доставляється в Індію, здебільшого використовується в промисловості, а не для виробництва електроенергії, і він конкурує з мазутом замість вугілля.

Жовтневі постачання впали більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом торік, згідно з даними відстеження суден, оскільки імпортери припинили спотові закупівлі.

Хоча спотові ціни на СПГ в Азії торгуються значно вище від норми для цієї пори року, ціни впали приблизно на 65% порівняно з серпнем. Зі слів трейдерів, подальше падіння цін на СПГ може призвести до відновлення промислового попиту на газ в Індії й виснаження запасів СПГ.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія
 

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