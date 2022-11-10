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АНАЛІТИКА

Євросоюз закупив 105 млрд кубів зрідженого газу для заміщення палива з Росії

 

Для заміщення постачань російського трубопровідного палива, що різко скоротилися, країни Євросоюзу наростили закупівлі зрідженого природного газу до 105 млрд кубометрів від різних експортерів, йдеться в дослідженні компанії Kpler.

"У січні-жовтні 2022 року світові постачання скрапленого природного газу (ЗПГ) до 27 країн - членів Євросоюзу склали 105 млрд кубометрів. За аналогічний період 2021-го цей показник був на рівні 64 млрд куб. м, а за весь минулий рік країни ЄС закупили 78,1 млрд кубів", - йдеться у матеріалі.

Водночас за обсягами закупівель ЗПГ Європа випередила Китай. За перші дев'ять місяців Пекін закупив лише 69,9 млрд кубів. За аналогічний період минулого року обсяги імпорту ЗПГ з боку КНР становили 87,5 млрд кубів, а за весь минулий рік - 108 млрд кубів, уточнюється в статті.

Агентство Bloomberg повідомило про закупівлю європейськими країнами газу на тлі дефіциту палива у бідних державах. Нестача сировини на глобальному ринку призводить до зростання цін на сировину, тоді як шанси на організацію довгострокових постачань у небагаті регіони, навпаки, знижуються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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