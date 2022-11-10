Фінансові новини
- |
- 10.11.22
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз закупив 105 млрд кубів зрідженого газу для заміщення палива з Росії
14:04 10.11.2022 |
Для заміщення постачань російського трубопровідного палива, що різко скоротилися, країни Євросоюзу наростили закупівлі зрідженого природного газу до 105 млрд кубометрів від різних експортерів, йдеться в дослідженні компанії Kpler.
"У січні-жовтні 2022 року світові постачання скрапленого природного газу (ЗПГ) до 27 країн - членів Євросоюзу склали 105 млрд кубометрів. За аналогічний період 2021-го цей показник був на рівні 64 млрд куб. м, а за весь минулий рік країни ЄС закупили 78,1 млрд кубів", - йдеться у матеріалі.
Водночас за обсягами закупівель ЗПГ Європа випередила Китай. За перші дев'ять місяців Пекін закупив лише 69,9 млрд кубів. За аналогічний період минулого року обсяги імпорту ЗПГ з боку КНР становили 87,5 млрд кубів, а за весь минулий рік - 108 млрд кубів, уточнюється в статті.
Агентство Bloomberg повідомило про закупівлю європейськими країнами газу на тлі дефіциту палива у бідних державах. Нестача сировини на глобальному ринку призводить до зростання цін на сировину, тоді як шанси на організацію довгострокових постачань у небагаті регіони, навпаки, знижуються.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Росія – суспільство терпил. Як Путін збирається програти війну
|Держкіно закликає колектив «Довженко-Центру» до дотримання норм законодавства після недопуску в. о. гендиректора до виконання обов'язків
|Росія оголосила, що залишає Херсон і виводить війська з правого берега Дніпра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Європарламент підтримав приєднання Хорватії до Шенгенської зони
|Статки найбагатших мільярдерів Китаю за рік знизились на 40%
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Британія заморозила російських активів на $20,5 мільярда
|Індія постраждала від несподіваного перенасичення СПГ – Bloomberg
|Євросоюз закупив 105 млрд кубів зрідженого газу для заміщення палива з Росії
Бізнес
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер
|«$20 за мою синю галочку? До біса!». Стівен Кінг розкритикував подорожчання передплати Twitter Blue, після чого Маск запропонував скинути ціну
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter