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Румунія отримає $3 млрд від США для будівництва двох ядерних реакторів
11:55 10.11.2022 |
Сполучені Штати нададуть Румунії фінансування на суму понад $3 мільярди для будівництва двох нових ядерних реакторів, що, як очікується, розпочнеться на початку наступного року.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Фінансування буде надане Експортно-імпортним банком (EXIM), який базується у Вашингтоні, що дозволить Румунії покрити "близько третини суми, необхідної для будівництва двох реакторів" на АЕС у Чорнаводі.
Решту необхідного фінансування буде отримано за рахунок інших джерел фінансування, додав прем'єр, не вдаючись до подробиць.
Чорнавода - єдина атомна електростанція в Румунії, вона побудована за канадською технологією та працює з 1990-х років. Два реактори загальною потужністю 1400 МВт покривають приблизно п'яту частину потреби країни в електроенергії.
Будівництво двох додаткових ядерних реакторів у Чорнаводі має розпочатися у березні-квітні 2023 року і, як очікується, буде завершено у 2030 році.
EXIM фінансує експорт товарів та послуг США, але поки незрозуміло, яка американська фірма чи фірми будуватимуть реактори.
Шість європейських компаній - GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel та ArcelorMittal - спочатку взяли на себе зобов'язання щодо проєкту у 2008 році, перш ніж вийти з нього одна за одною через невизначеність.
Бухарест також розірвав угоду про фінансування з групою China General Nuclear Power Corporation (CGN) у 2020 році на тлі недовіри до китайських інвестицій у Європі.
Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив рішення щодо будівництва першої в країні атомної електростанції.
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