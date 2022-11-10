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Усіх боксерів із Росії та Білорусі виключили з рейтингів WBC - Мінспорту
10:49 10.11.2022 |
Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.
"Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", - наводить слова президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана пресслужба українського Міністерства молоді та спорту.
Водночас для боксерів, які постійно проживають за межами території Росії та публічно засуджують війну в Україні, зробили виняток - вони мають право подати петицію до WBC про повторний розгляд заявки.
Крім того, позиції в рейтингу WBC українських боксерів, які через війну не мають можливості проводити поєдинки, зберігаються.
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