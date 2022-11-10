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Німецький парламент закликає заблокувати виплату Угорщині 7,5 мільярдів євро від ЄС
10:26 10.11.2022 |
Три правлячі партії Німеччини закликають канцлера Олафа Шольца "ретельно" вивчити реформи верховенства права в Угорщині та підтримати виплату мільярдів із фондів ЄС лише в тому випадку, якщо Будапешт зможе довести, що серйозно ставиться до вирішення давніх проблем, які стосуються верховенства права.
Про це повідомляє Politico.
Наступного місяця країни ЄС мають вирішити, чи треба призупинити виділення близько 7,5 млрд євро з фондів ЄС для Угорщини відповідно до механізму обумовленості верховенства права, чи вирішити, що антикорупційні реформи, які Будапешт представляє як проміжний захід, достатні для скасувати санкції.
У такий же спосіб ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 млрд євро до фондів відновлення після коронавірусу та вимагає подальших судових реформ, перш ніж виділити ці гроші.
Антикорупційні організації у Будапешті попереджають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обманює ЄС своїми обіцянками щодо реформ.
Депутати Бундестагу поділяють цю стурбованість: парламентські фракції Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених і Вільної демократичної партії планують у четвер поставити на голосування пропозицію щодо належної оцінки реформ в Угорщині. Якщо їх буде визнано недостатніми, то уряд повинен буде призупинити виплати Будапешту.
"Існують серйозні сумніви щодо політичної волі уряду Угорщини здійснити необхідні реформи не лише на папері, а й фактично", - йдеться у парламентському зверненні, яке є у розпорядженні видання.
Резолюція зосереджена на 7,5 млрд євро, які країни ЄС можуть призупинити відповідно до механізму встановлення верховенства права, але негативна оцінка також може мати наслідки для виділення додаткових 5,8 млрд євро коштів на боротьбу з коронавірусом.
Враховуючи, що пропозицію підтримали три правлячі партії, які мають більшість у парламенті, вона, швидше за все, буде ухвалена - і уряд навряд чи зможе ігнорувати такий заклик своїх партій.
У документі також міститься заклик до Європейської комісії "переконатися", що запропоновані Угорщиною реформи були достатніми для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.
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