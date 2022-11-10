У Франції великі автостоянки будуть повинні встановити сонячні панелі

Сенат Франції схвалив закон, який зобов'язує покривати сонячними панелями існуючі й нові автостоянки, розраховані щонайменше на 80 транспортних засобів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Згідно із законом, власники автостоянок, розрахованих на 80-400 місць, мають п'ять років на встановлення сонячних панелей. Власники більших стоянок матимуть на це лише три роки.

У початковій версії закону вимога висувалася залежно від площі стоянки в метрах квадратних, але під час обговорень законодавці вирішили зупинитися на іншому критерії визначення розміру стоянки - кількістю паркомісць.

Документ вимагає, щоб принаймні половина площі автостоянок була покрита сонячними панелями. За оцінками уряду Франції, це дозволить генерувати до 11 додаткових гігават електроенергії.

Ініціатива була ухвалена в межах плану французького президента Емманюеля Макрона з переходу на відновлювані джерела енергії.

Під час обрання президентом на другий термін він пообіцяв до 2030 року зменшити шкідливі викиди Франції на 40% у порівнянні з рівнем 1990 року. Він також прагне прискорити будівництво вітроелектростанцій і сонячних парків.

У серпні Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива - такою була обіцянка французького президента Емманюеля Макрона під час передвиборчої кампанії навесні цього року.