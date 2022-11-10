Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ФРН веде переговори з Wintershall щодо роботи в РФ

 

Влада ФРН розпочала переговори з німецьким нафтогазовим концерном Wintershall Dea після оприлюднення в ЗМІ інформації про його співпрацю з російським "Газпромом" та непрямому сприянні армії в РФ Україні, повідомило у понеділок, 7 листопада, агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника.

Учасник переговорів з боку уряду відмовився повідомити подробиці кореспонденту Reuters, наголосивши лише на тому, що Німеччина підтримує українців. Представник Wintershall Dea у своєму коментарі повторив офіційну позицію компанії, висловлену в день виходу розслідування: підприємці відкидають зв'язок між постачанням газового конденсату, що виробляється спільно з Росією, та загибеллю людей в Україні.

У чому підозрюють Wintershall Dea

Німецький тижневик Der Spiegel та громадсько-правова телекомпанія ZDF 4 листопада опублікували розслідування про спільну роботу Wintershall і "Газпрому" в РФ. Німецький концерн розробляє родовище газу в Західному Сибіру і постачає російському партнеру газовий конденсат, відомий також як "біла нафта". Цей конденсат, за даними журналістів, далі використовують для виробництва авіаційного палива, яким "Газпром" забезпечує військово-повітряні сили РФ, зокрема підрозділи, які розбомбили театр у Маріуполі.

У Wintershall Dea у відповідь на підозри заявили, що концерн не бере участі у подальшій переробці газового конденсату і не може гарантувати його використання суто в цивільних цілях. Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра вимагає, щоб компанія припинила бізнес у Росії, а від німецька влада - провела ретельну перевірку.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7496
  0,2413
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7500  0,04 0,10 40,6421  0,00 0,00
EUR 39,1073  0,10 0,26 40,2797  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес