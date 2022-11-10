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Голова французького енергогіганта TotalEnergies: Захід і решта світу по-різному ставляться до війни в Україні
10:00 10.11.2022 |
Головний виконавчий директор французького енергогіганта TotalEnergies Патрік Пуянне заявив, що решта світу, а саме країни Азії та Африки, "не поділяють погляд західного світу на конфлікт між Росією і Україною".
Про це пише Reuters.
"Бачення цього конфлікту, яке ми маємо в західному таборі, аж ніяк не поділяється переважною більшістю решти світу", - заявив Пуянне в середу на комітеті з питань закордонних справ французького парламенту.
Минулого місяця TotalEnergies заявила, що отримала близько 748 мільйонів доларів дивідендів від своїх російських активів за перші дев'ять місяців цього року.
На відміну від британських конкурентів BP і Shell, TotalEnergies зберегла інвестиції в Росії, включаючи міноритарні пакети акцій газовидобувної компанії Новатек і проєктів з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) Ямал СПГ і Арктик СПГ 2.
Нагадаємо:
Основна мотивація французького енергогіганта TotalEnergies щодо Росії, де компанія зберегла свої активи, незважаючи на західні санкції, полягає в тому, щоб поставляти скраплений природний газ (СПГ) до Європи.
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