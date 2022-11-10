«Є багато способів», - Джо Байден закликав перевірити зв'язки Ілона Маска з іншими країнами

Президент США Джо Байден вважає, що зв'язки власника Twitter, генерального директора Tesla Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити, але відмовився сказати, як це зробити.

«Я думаю, що співпраця Ілона Маска та/або технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу, незалежно від того, робить він щось недоречне чи ні, - сказав Байден, коли його запитали, чи становить Маск загрозу національній безпеці. - Але ж це все, що я скажу».

Коли репортер на прес-конференції поставив йому запитання «Як?», Президент відповів: «Є багато способів».

Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням, повідомило про те, що представники адміністрації президента Джо Байдена стурбовані останніми заявами Ілона Маска і обговорюють, чи мають США піддати його компанії перевірці на відповідність інтересам національної безпеки, включаючи угоду з Twitter і роботу Starlink. Також увага влади викликала ціла низка постів у соціальній мережі Twitter

Проте прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр спростувала відомості про те, що влада США може розпочати перевірку діяльності мільярдера Ілона Маска у зв'язку з його висловлюваннями щодо врегулювання кризи навколо України.

"Повідомлення про те, що щодо Ілона Маска може бути проведена перевірка в контексті національної безпеки, не відповідають дійсності", - сказала Жан-П'єр.