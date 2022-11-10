Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Є багато способів», - Джо Байден закликав перевірити зв'язки Ілона Маска з іншими країнами

 

Президент США Джо Байден вважає, що зв'язки власника Twitter, генерального директора Tesla Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити, але відмовився сказати, як це зробити.

«Я думаю, що співпраця Ілона Маска та/або технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу, незалежно від того, робить він щось недоречне чи ні, - сказав Байден, коли його запитали, чи становить Маск загрозу національній безпеці. - Але ж це все, що я скажу».

Коли репортер на прес-конференції поставив йому запитання «Як?», Президент відповів: «Є багато способів».

Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням, повідомило про те, що представники адміністрації президента Джо Байдена стурбовані останніми заявами Ілона Маска і обговорюють, чи мають США піддати його компанії перевірці на відповідність інтересам національної безпеки, включаючи угоду з Twitter і роботу Starlink. Також увага влади викликала ціла низка постів у соціальній мережі Twitter

Проте прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр спростувала відомості про те, що влада США може розпочати перевірку діяльності мільярдера Ілона Маска у зв'язку з його висловлюваннями щодо врегулювання кризи навколо України.

"Повідомлення про те, що щодо Ілона Маска може бути проведена перевірка в контексті національної безпеки, не відповідають дійсності", - сказала Жан-П'єр.
За матеріалами: CNN
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7496
  0,2413
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7500  0,04 0,10 40,6421  0,00 0,00
EUR 39,1073  0,10 0,26 40,2797  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес