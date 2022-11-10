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Другий тур голосування у вирішальному у боротьбі за контроль над Сенатом США штаті намічено на грудень
09:34 10.11.2022 |
Для визначення переможця на принципово важливих для республіканців та демократів виборах сенатора США від штату Джорджія, ймовірно, буде потрібний другий тур, повідомляє в середу Fox News.
Телеканал зазначає, що за законами штату, якщо на виборах до Сенату жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, то слід провести другий тур. Поки що саме до цього і йдеться: за підсумками обробки майже 98% бюлетенів у чинного кандидата від Демократів, сенатора Рафаела Ворнока, 49,42% голосів, у його суперника-республіканця Гершела Вокера - 48,52%. Ще один кандидат, Чейз Олівер, набирає вкрай незначну кількість голосів. Згідно з прогнозами, малоймовірно, що Ворнок або Вокер у результаті наберуть понад 50%, і тому їм доведеться поборотися у другому турі. Передбачається, що він відбудеться 6 грудня.
Вибори у Джорджії відіграють ключову роль, оскільки саме там може визначитися, яка партія отримає більшість у Сенаті. Поки що у республіканців та демократів - по 48 місць. Доля ще чотирьох місць наразі не визначена. Демократам для отримання більшості достатньо 50 місць, оскільки за рівної кількості сенаторів від обох партій у голосуваннях має право брати участь віцепрезидент США. Наразі це - Камала Гарріс, яка представляє демократів. Республіканцям у такій ситуації необхідно завоювати 51 місце для контролю над Сенатом.
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