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Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара
18:52 09.11.2022 |
Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара, заявило у середу індійське видання Economic Times з посиланням на місцевих чиновників та представників нафтової галузі.
Влітку російські чиновники пропонували індійським НПЗ оплачувати нафту рублями - за таким же механізмом, який Росія намагалась нав'язати європейським країнам. Отримавши відмову від Індії, Москва запропонувала альтернативу: євро або дирхам ОАЕ.
В Індії холодно віднеслись і до такої ідеї. "Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?" - заявив виданню один зі співрозмовників.
Зустрічну пропозицію Індії з переходом на оплату в рупіях відхилила уже сама Росія.
"Оскільки наш експорт в Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть", - цитує видання іншого співрозмовника.
Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.
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