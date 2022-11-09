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АНАЛІТИКА

Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара

 

Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара, заявило у середу індійське видання Economic Times з посиланням на місцевих чиновників та представників нафтової галузі.

Влітку російські чиновники пропонували індійським НПЗ оплачувати нафту рублями - за таким же механізмом, який Росія намагалась нав'язати європейським країнам. Отримавши відмову від Індії, Москва запропонувала альтернативу: євро або дирхам ОАЕ.

В Індії холодно віднеслись і до такої ідеї. "Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?" - заявив виданню один зі співрозмовників.

Зустрічну пропозицію Індії з переходом на оплату в рупіях відхилила уже сама Росія.

"Оскільки наш експорт в Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть", - цитує видання іншого співрозмовника.

Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Індія
 

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