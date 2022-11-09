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АНАЛІТИКА

ЄС потрібно змінити законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні

 

Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро вже у січні 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав єврокомісар Йоханнес Ган.

"Для того щоб перерахувати перші кошти вже у січні, потрібно схвалити зміни до законодавства. Тож закликаю прийняти ці рішення швидко. Втім, відгуки, які ми бачили вчора на зустрічі міністрів фінансів та Європарламенту, свідчать, що є дуже велика підтримка. І я переконаний, що сумніви, які ще залишаються, можливо буде подолати", - зазначив він.

Посадовець зазначив, що пакет у такому форматі, як його пропонує Єврокомісія, дуже важливий для України, оскільки дасть впевненість щодо доступних коштів та спонукатиме інших міжнародних донорів до схожих рішень.

Посадовців Єврокомісії на брифінгу неодноразово запитували про план дій на випадок, якщо Угорщина заблокує це рішення, та чи теоретично можливо, що задля схвалення пакета підуть на якісь виняткові кроки. Угорщина вже заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги.

На це вони відповіли, що працюватимуть над тим, аби забезпечити згоду усіх країн-членів.
Ключові теги: ЄС
 

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