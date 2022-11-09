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Туреччина завершує прокладання трубопроводу до родовищ газу в Чорному морі
14:01 09.11.2022 |
Роботи з прокладання трубопроводу до родовищ природного газу, які були раніше знайдені Туреччиною, завершено на 97%. Першу подачу та використання газу планують розпочати в першому кварталі наступного року.
Про це міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез сказав в інтерв'ю телеканалу TRT Haber.
"Близько двох років триває напружена робота. Ми працюємо на родовищі, яке знаходиться в 170 кілометрах від узбережжя. Оскільки багато робіт проводиться під водою та під землею, ми не можемо показати їх візуально. Ми фактично створюємо енергетичну базу під водою, прямо в серці Чорного моря. Трубопровідні роботи в морі виконано на 97%", - повідомив міністр.
За його словами, нині триває підготовка до прокладання лінії передачі даних та зв'язку, вже пробурили 9 з 10 свердловин, які ставили за мету.
"Як ми заявляли раніше, перший газ у систему подамо в першому кварталі наступного року, тобто до кінця березня. Отож кожен зможе використовувати його на своїй кухні", - сказав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 21 серпня 2020 року президент Туреччини Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило 320 мільярдів кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині «Дунай-1». 17 жовтня 2020 року у свердловині «Дунай-1» було виявлено ще 85 млрд кубометрів природного газу. Після виявлення ще 135 млрд кубометрів у свердловині «Амасра-1», знайдені Туреччиною запаси природного газу в Чорному морі сягнули 540 млрд кубометрів.
У середині червня цього року було здійснене зварювання та спуск в море першої труби газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія. У Туреччині планують, що в 2023 році у систему надійдуть перші 10 млн кубометрів газу, піку видобутку газове родовище Сакарія досягне у 2026 році. На родовищі заплановано пробурити загалом 40 свердловин, збільшивши добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів.
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