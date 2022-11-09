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Знання казахської мови мають намір зробити обов'язковим для претендентів на набуття громадянства Казахстану
13:35 09.11.2022 |
У Казахстані володіння державною мовою мають намір зробити обов'язковою умовою для тих, хто претендує на набуття громадянства.
"На сьогодні підготовлено законодавчі поправки, згідно з якими незнання державної мови, основ історії та національного законодавства вважатимуть додатковою підставою для відмови в набутті громадянства або його поновленні", - йдеться у відповіді прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова на депутатський запит, оприлюдненій на сайті мажилісу парламенту Казахстану.
За даними глави уряду, в республіці є необхідні умови для вивчення традицій, культури і мови казахського народу, нині діють понад 170 недільних шкіл. Мігранти можуть вивчати державну мову на базі навчальних центрів при місцевих виконавчих органах.
У Казахстані нарівні з державною мовою використовується російська. Це закріплено в конституції республіки, згідно з якою "у державних організаціях та органах місцевого самоврядування нарівні з казахською офіційно вживається російська мова".
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