Знання казахської мови мають намір зробити обов'язковим для претендентів на набуття громадянства Казахстану

У Казахстані володіння державною мовою мають намір зробити обов'язковою умовою для тих, хто претендує на набуття громадянства.

"На сьогодні підготовлено законодавчі поправки, згідно з якими незнання державної мови, основ історії та національного законодавства вважатимуть додатковою підставою для відмови в набутті громадянства або його поновленні", - йдеться у відповіді прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова на депутатський запит, оприлюдненій на сайті мажилісу парламенту Казахстану.

За даними глави уряду, в республіці є необхідні умови для вивчення традицій, культури і мови казахського народу, нині діють понад 170 недільних шкіл. Мігранти можуть вивчати державну мову на базі навчальних центрів при місцевих виконавчих органах.

У Казахстані нарівні з державною мовою використовується російська. Це закріплено в конституції республіки, згідно з якою "у державних організаціях та органах місцевого самоврядування нарівні з казахською офіційно вживається російська мова".