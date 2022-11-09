У США зірвали рекордний в історії джекпот на суму понад 2 мільярди

Найбільший джекпот у світі на суму понад 2 мільярди доларів зірвав житель Каліфорнії (США). Переможець вгадав усі шість номерів у лотерейному білеті Powerball, що, за даними Асоціації лотерей кількох штатів, становило ймовірність 1 до 292,2 мільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ім'я переможця ще не оголошено, сказала представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер, та додала, що 8 листопада вранці "хтось тримає дуже важливий аркуш паперу".

Щасливий білет вартістю 2 долари продали в американському місті Альтаден. За даними Асоціації, виграшні номери, які були оголошені у вівторок вранці після того, як розіграш у понеділок увечері було відкладено, були 10-33-41-47-56, а Powerball - 10.

Хоча джекпот становив рекордні 1,9 мільярда доларів, він виріс до 2,04 мільярда доларів на момент розіграшу. Представники асоціації зазначили, що це "зробило його найбільшим лотерейним призом у світі", як і планували його організатори, коли змінили коефіцієнти у 2015 році.

До цього найбільший джекпот Powerball був виграний у січні 2016 року, коли троє переможців розділили оголошений приз у розмірі 1,586 мільярда доларів. Кожен отримав свою частку, яка у сумі становила 983,5 мільйона доларів.