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Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия
08:09 09.11.2022 |
Республіканська партія на шляху до встановлення контролю над Палатою представників Конгресу за результатами проміжних виборів у США.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда",
За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.
Але це число може змінитися, оскільки 100 з 435 місць в Палаті представників, які переобиралися, ще не були оголошені, в тому числі деякі з вразливими республіканцями, які займають посади.
Вирішальні перегони до Сенату в Пенсильванії, Неваді, Джорджії та Аризоні мають дуже близькі результати. Перегони в Джорджії можуть завершитися другим туром 6 грудня, і, можливо, на кону стоятиме доля Сенату. Наразі демократи контролюють Сенат 50 на 50, а віцепрезидент Камала Харріс має вирішальний голос.
Попередні результати свідчать про те, що демократи уникатимуть "розгромних" виборів, яких дехто в партії побоювався, зважаючи на падіння рейтингу Байдена та розчарування виборців через інфляцію.
Навіть мінімальна республіканська більшість у Палаті представників зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.
Остаточний результат виборів до Конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто,, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.
Напередодні у Держдепі заявили, що підтримка України з боку Вашингтона буде "непохитною і незмінною" незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу.
Минулого тижня під час візиту до Києва радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від результатів виборів.
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