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США і Росія готуються відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю – ЗМІ
22:28 08.11.2022 |
Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) - відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Речник Державного департаменту США підтвердив підготовку засідання двосторонньої консультативної комісії, але відмовився повідомити, коли і де воно відбудеться. Він додав, що США сподіваються на конструктивну сесію.
Двоє співрозмовників Bloomberg у Москві заявили, що ймовірним місцем зустрічі може бути єгипетський Каїр. У Женеві засідання комісії Росія провести не хоче, оскільки Швейцарія приєдналася до санкцій проти неї у зв'язку з повномасштабною агресією.
Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ США призупинили її роботу.
Очікується, що на засіданні комісії американська сторона порушить питання відновлення інспекцій. У серпні Росія не допустила американських інспекторів на свої ядерні об'єкти, посилаючись на візові обмеження для росіян, які, за її словами, унеможливлюють їхній доступ до США
У Москві раніше закликали до відновлення широкого діалогу зі США, зокрема й щодо договору, який замінить чинний Договір про СНО. США своєю чергою заявили, що це неможливо, поки не відновляться інспекції.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Договір СНО-3 було продовжено на п'ять років. Зараз адміністрація Джо Байдена пропонує Росії переукласти договір до 2026 року, залучивши як третю сторону також Китай.
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