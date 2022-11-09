Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва дозволила громадянам України міняти посвідчення водія без іспиту

 


Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний та практичний іспити з водіння при зміні прав водія категорії B.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, передає Delfi.

Як зазначається, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.

"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, що приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів змінювати права водія. Те саме стосується і громадян Литви в Україні", - заявила заступниця міністра внутрішніх справ Сигіта Щаєвені.

За даними МВС итви, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5375
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5903  0,01 0,03 40,6179  0,09 0,22
EUR 38,8310  0,22 0,58 40,0828  0,29 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес