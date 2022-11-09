Литва дозволила громадянам України міняти посвідчення водія без іспиту





Громадянам України більше не потрібно буде складати теоретичний та практичний іспити з водіння при зміні прав водія категорії B.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, передає Delfi.

Як зазначається, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.

"Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, що приїхали сюди, тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві без іспитів змінювати права водія. Те саме стосується і громадян Литви в Україні", - заявила заступниця міністра внутрішніх справ Сигіта Щаєвені.

За даними МВС итви, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.