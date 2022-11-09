У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників

Міністерство економіки Німеччини намірилося заборонити поглинання потужностей з виробництва мікросхем дортмундської компанії Elmos підконтрольною Китаю компанією-конкурентом Silex. Як відомство, так і його очільник Роберт Габек (Robert Habeck) "критично ставляться до придбань в галузі виробництва напівпровідників і мікросхем", повідомили у вівторок, 8 листопада, в міністерстві.

9 листопада на розгляд уряду винесуть відповідну заборону на проведення операції з купівлі-продажу. Чиновники застерігають, що в випадку з Elmos, поглинання "становитиме загрозу громадському порядку і безпеці", повідомляє інформаційна агенція dpa.

Сама Elmos теж заявила напередодні ввечері, що німецький уряд, імовірно, заборонить поглинання. Це стало досить несподіваним кроком, оскільки раніше мінекономіки ФРН вказувало на перспективу погодження угоди з зацікавленими сторонами, пояснили в компанії. За інформацією ділового видання Handelsblatt, уряд Німеччини також тривалий час не заперечував проти цього.

Наприкінці 2021 року компанія Elmos оголосила, що припиняє виробництво на своїх головних потужностях у Дортмунді. В Elmos, що виробляє продукцію в основному для автомобільної промисловості, пояснили відмову від власного виробництва мікросхем бажанням купувати готові мікросхеми у інших виробників.

Передбачалося, що компанія Silex заплатить за завод та оснащення в Дортмунді 85 мільйонів євро. Шведська компанія Silex повністю належить китайській групі Sai Microelectronics.