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ЄС скаcував безвізовий режим з Вануату через «золоті паспорти»
12:23 08.11.2022 |
Рада ЄС ухвалила рішення про повне призупинення дії Угоди про безвізовий режим з Вануату через ризики, пов'язані зі схемами надання громадянства інвесторам - так званими схемами "золотих паспортів".
Про це йдеться у заяві Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Часткове призупинення дії угоди вже було ухвалено 3 березня. Після часткового призупинення Комісія розпочала діалог з Вануату 12 травня з метою вирішення проблем, що викликають занепокоєння ЄС. Однак з того часу країна не змогла долучитися до будь-якого значущого діалогу, а обставини, що призвели до тимчасового призупинення, все ще зберігаються.
На основі ретельного моніторингу та оцінки схем надання громадянства інвесторам Вануату, ЄС дійшов висновку, що вони мають серйозні недоліки, які можуть становити ризик для ЄС, зокрема, через
- надзвичайно низький відсоток відмов, що викликає сумніви щодо надійності перевірки безпеки та належної обачності;
- відсутність вимог щодо фізичної присутності або проживання, короткі терміни розгляду та відсутність обміну інформацією з країнами походження або проживання заявників;
- надання громадянства заявникам, внесеним до баз даних Інтерполу;
- національності походження успішних заявників, які включають декілька країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду до ЄС.
Рішення буде опубліковано в Офіційному віснику та набуде чинності з 4 лютого 2023 року.
Як відомо, Вануату також перебуває у європейському чорному списку податкових гаваней.
Нагадаємо, Португалія оцінює можливість припинення програми "золотих віз", яка дозволяє отримати дозвіл на проживання та вільне пересування по всій Шенгенській зоні в обмін на інвестиції.
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