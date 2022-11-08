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АНАЛІТИКА

Китай став головним торговим партнером РФ, але не може замістити поставки з Європи, – FT

 

Китай став головним торговим партнером РФ після скорочення торгівлі країни з Євросоюзом. Проте імпорт з Росії внаслідок санкцій все одно впав на чверть.

Про це пише Financial Times із посиланням на дослідження німецького некомерційного дослідницького інституту Kiel Institute for the World Economy.

За його підрахунками, внаслідок санкцій торгівля Росії з ЄС у червні, липні та серпні 2022 року скоротилася на 43%, тоді як торгівля з Китаєм зросла на 23%. Проте експорт із Китаю не зміг повністю замістити європейські поставки.

Загалом за цей період російський імпорт знизився на 24% у річному вираженні, що призвело до дефіциту імпорту в розмірі $4,5 млрд на місяць, підрахували аналітики Kiel.

"Китайський експорт виявився недостатнім для компенсації падіння торгівлі Росії з ЄС, тому Росії стає все важче заміщати імпорт, що скорочується, з Європи. Санкції, запроваджені західним альянсом, очевидно, сильно б'ють по російській економіці та помітно обмежують споживчі можливості населення", - констатував керівник Kiel Trade Indicator Вінсент Стамер.

За оцінкою Kiel, обсяг продукції, відвантаженої в жовтні в порту Санкт-Петербурга, важливого центру російської торгівлі з ЄС, становив десяту частину обсягу за той же місяць минулого року.

За даними китайської митниці, експорт з Китаю до Росії у жовтні збільшився на 34,6%, до $7,4 млрд. Імпорт із Росії до Китаю за той же період злетів на 36%, майже до $10,2 млрд. Дефіцит торговельного балансу з Росією виріс майже на 40%, до $2,8 млрд.

При цьому весь китайський експорт минулого місяця скоротився на 0,3%, всупереч прогнозам аналітиків, які очікували зростання на 4%. Це стало першим зниженням експорту із травня 2020 року.

Як повідомлялося, мешканці РФ ризикують не отримати вчасно новорічні подарунки, замовлені в китайських інтернет-магазинах. Терміни доставки із Китаю зросли на 30%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

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