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АНАЛІТИКА

ЄС і Казахстан домовилися про стратегічне партнерство в галузі водню і чистих технологій

 

Європейський союз і Казахстан підписали меморандум про взаєморозуміння про створення "стратегічного партнерства" в галузі водню і чистих технологій.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Документ підписали на кліматичній конференції COP27 у Шарм-ель-Шейху голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.

Партнерство передбачає "тіснішу економічну та промислову інтеграцію" в галузі сировини, акумуляторів і поновлюваного водню шляхом визначення спільних проєктів, узгодження екологічних і соціальних стандартів, а також модернізації процесів видобутку та переробки.

"Надійні та стійкі поставки сировини, нафтопродуктів і поновлюваного водню - це ключовий елемент, який допоможе побудувати новий, чистіший фундамент для наших економік", - ідеться в заяві фон дер Ляєн.

На частку ЄС уже припадає 60% прямих іноземних інвестицій у Казахстан, наголосила фон дер Ляєн, зазначивши, що співпраця з Астаною матиме ключове значення для досягнення кліматичних цілей ЄС.

У рамках партнерства ЄС і Казахстан зобов'язалися розробити "дорожню карту на 2023-2024 роки" з конкретними спільними діями, узгодженими протягом шести місяців після підписання партнерства.

Прем'єр-міністр Смаїлов заявив, що його країна "готова запропонувати європейським компаніям сприятливі умови та необхідну інфраструктуру під час ухвалення рішення про переїзд до Казахстану", і запросив голову Комісії відвідати Астану 2023 року, щоб відзначити 30-річчя дипломатичних відносин.

Казахстан прагне стати провідним виробником та експортером відновлюваного водню. У жовтні уряд уклав угоду з європейською групою з поновлюваних джерел енергії Svevind про будівництво одного з п'яти найбільших у світі підприємств з виробництва екологічно чистого водню.

Проєкт буде побудований у Мангистауській області поблизу Каспійського моря і планує почати виробництво зеленого водню до 2030 року з енергії сонця і вітру.

У своєму плані REPowerEU, презентованому в травні, Європейська комісія поставила за мету виробляти 10 мільйонів тонн відновлюваного водню в Європі та імпортувати стільки ж до 2030 року.
 

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