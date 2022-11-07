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Поліція Іспанії виявила найбільшу партію марихуани у світі
14:09 07.11.2022 |
Іспанська поліція вилучила 32 тонни розфасованої марихуани роздрібною вартістю щонайменше 64 мільйони євро. За їхніми словами, ця партія є найбільшою зі знайдених поліцейськими в Іспанії або за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поліція провела обшуки на кількох фермах та виробничих підприємствах по всій Іспанії під час операції під назвою "Сади". Вони заарештували двадцять осіб віком від 20 до 59 років.
"Громадянська гвардія конфіскувала найбільшу схованку з упакованою марихуаною, виявлену досі. Знайдені пакети еквівалентні приблизно 1,1 мільйона рослин", - йдеться у заяві цивільної гвардії Іспанії.
Поліція повідомила, що банда висушила рослини марихуани, запакувала їх і вже встигла відправити їх ділкам до Іспанії, Швейцарії, Німеччини та Бельгії. Банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але подробиці операції були оприлюднені лише сьогодні, 5 листопада.
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