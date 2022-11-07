Вже невдовзі на Землі житиме вісім мільярдів людей - ООН

За оцінками Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй, до 15 листопада 2022 року кількість людей на Землі зросте до восьми мільярдів, що більше ніж втричі перевищує показник у 2,5 мільярда, зафіксований у 1950 році. Такі оцінки оприлюднила в понеділок, 7 листопада, представниця Фонду Рейчел Сноу в розмові з інформаційною агенцією AFP.

Водночас в організації констатують стрімке скорочення темпів зростання населення світу порівняно з піковими показниками на початку 1960-х років. Так, щорічний приріст впав з 2,1 відсотка в період між 1962 і 1965 роками до менш ніж одного відсотка в 2020 році. За прогнозами експертів ООН, до 2050 року цей показник може знизитися приблизно до 0,5 відсотка через подальше зниження рівня народжуваності.

З огляду на збільшення середньої тривалості життя, а також кількості людей дітородного віку, ООН прогнозує, що населення Землі зросте до 8,5 мільярда у 2030 році, до 9,7 мільярда у 2050 році та досягне максимуму в близько 10,4 мільярда у 2080-х роках.

У 2021 році середній коефіцієнт народжуваності становив 2,3 дитини на жінку протягом життя, в порівнянні з приблизно п'ятьма дітьми на жінку в 1950 році. ООН прогнозує, що до 2050 року цей показник знизиться до 2,1. Такий показник народжуваності "нижче рівня (необхідного для. - Ред.) відтворення населення", констатувала Сноу.

Інші прогнози

Тим часом Американський Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) при Вашингтонському університеті в Сіетлі у дослідженні, опублікованому 2020 року, підрахував, що загальна чисельність населення світу досягне максимуму до 2064 року, так і не перевищивши позначки в 10 мільярдів, і знизиться до 8,8 мільярда до 2100 року.

"У нас нижче (оцінка. - Ред.), ніж у них (ООН. - Ред.), і я думаю, що у нас на те є вагома підстава", - сказав провідний автор дослідження IHME Стейн Еміль Фолсет у коментарі AFP. Цей професор Вашингтонського університету каже, що за їхньою "зовсім іншою моделлю народжуваності" загальна чисельність людства коливатиметься лише приблизно між дев'ятьма та 10 мільярдами.

Більша середня тривалість життя - головний фактор

Ключовим фактором нинішнього зростання чисельності світового населення є подальше збільшення середньої тривалості життя. Так, у 2019 році вона становила 72,8 року, що на дев'ять років більше, ніж в 1990 році. А до 2050 року ООН прогнозує середню тривалість життя на рівні 77,2 року.

В результаті, в поєднанні зі зниженням народжуваності, очікується, що частка людей старше 65 років зросте з 10 відсотків у 2022 році до 16 відсотків у 2050 році. Такий глобальний тренд старіння населення глибоко позначиться на потребах ринку праці та створюватиме додаткове навантаження на пенсійні системи, вимагаючи при цьому набагато більшого догляду за людьми похилого віку, визнають експерти.