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АНАЛІТИКА

Туреччина та країни Азії купують заборонене в ЄС російське вугілля з великою уцінкою

 

Жорстка заборона Європи на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з російським вугіллям пішли до Туреччини, Індії, Китаю та Африки.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Ці вантажі вугілля продаються зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.

У вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля по 199 доларів за тонну, що на 23% нижче, ніж вугілля аналогічної якості з Колумбії, наступного за величиною постачальника.

Нагадаємо, ЄС фінально затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня.

Згідно з санкціями, буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), що походять чи експортуються з Росії.

Надавати транспортні та зазначені послуги можна буде, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за встановленим граничним рівнем цін або дешевше.

Крім того, накладаються додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи.

 

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