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Японія висловила занепокоєння через податкові кредити на електромобілі в США
11:15 07.11.2022 |
Уряд Японії заявив, що нові податкові пільги на електромобілі в США можуть стримати подальші інвестиції японців і вдарити по зайнятості в найбільшій економіці світу.
Про це повідомляє Reuters.
У коментарі, поданому до Міністерства фінансів США, уряд Японії висловив низку занепокоєнь щодо податкових кредитів у Законі про зниження інфляції (IRA), який розроблений для створення більш стійких ланцюжків постачання.
Заяву уряду поділяють і автомобільна лобістська група країни щодо того, що IRA ставить японських автовиробників у невигідне становище на їх важливому північноамериканському ринку.
За словами японського уряду, вимоги для отримання податкового кредиту "не відповідають" спільній політиці між урядами Японії та США щодо побудови стійких ланцюжків поставок шляхом співпраці з союзниками та партнерами.
Відповідно до закону, правила, що регулюють поточну податкову пільгу в розмірі 7500 доларів на електромобілі, спрямовану на переконання споживачів купувати транспортні засоби, будуть замінені стимулами, спрямованими на збільшення виробництва акумуляторів і електромобілів у Сполучених Штатах.
Передбачається, що вимоги до внутрішнього вмісту різко зростуть протягом наступних шести років.
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