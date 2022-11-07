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АНАЛІТИКА

У США заявили, що Іран передавав дрони Росії під час повномасштабної війни

 

Іран передавав Росії свої дрони-камікадзе після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", про це заявив спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі.

"Вони (Іран - ред.) переправили десятки дронів до Росії лише цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - заявив Меллі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви Тегерана брехливими.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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