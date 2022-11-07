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АНАЛІТИКА

КНДР заявила, що запуски ракет були імітацією ударів по США та Південній Кореї

КНДР заявила, що запуски ракет були імітацією ударів по США та Південній Кореї

 

Північна Корея заявила в понеділок, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет, включно з, можливо, невдалим запуском міжконтинентальної балістичної ракети, і випустила сотні артилерійських снарядів у морі, коли Південна Корея і США проводили шестиденні повітряні навчання, що завершилися в суботу.

Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".

Шквал ракетних запусків став найбільшим за один день, і стався на тлі рекордного року ракетних випробувань Північної Кореї, що володіє ядерною зброєю.

Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї поговорили телефоном у неділю та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня, ідеться в заяві Держдепартаменту США.

У понеділок офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї повідомив, що південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.

Рятувальне судно ВМС Південної Кореї використовувало підводний зонд для вилучення частин, які наразі аналізуються, сказав чиновник.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою у четвер, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма.

 

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