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АНАЛІТИКА

Іран вперше визнав поставки бойових дронів до РФ

 

Іран вперше офіційно визнав поставки бойових безпілотників до Росії. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні", - заявив у суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, цитує AP.

Утім, за його словами, Тегерану невідомо про використання його дронів у війні. "Якщо (Україна. - Ред.) має в своєму розпорядженні будь-які документи про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони повинні надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання".

До цього іранські офіційні особи заперечували надання зброї Росії у війні проти України. На початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав ці звинувачення "абсолютно безпідставними" і підтвердив позицію нейтралітету Ірану у конфлікті.

На початку листопада ЗМІ також повідомляли про підготовку передачі Іраном до РФ близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включно з балістичними ракетами малої дальності.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран, Росія
 

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