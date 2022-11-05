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Криптобіржа Binance обробила іранських транзакцій на $8 мільярдів, попри санкції США – ЗМІ
23:33 04.11.2022 |
Криптогігант Binance з 2018 року обробив іранських транзакцій на суму 8 млрд доларів, попри санкції США, спрямовані на те, щоб відрізати Іран від світової фінансової системи.
Про це пише Reuters.
При цьому майже всі кошти - близько 7,8 млрд дол - перетікали між Binance і найбільшою криптобіржею Ірану Nobitex, свідчать дані провідного американського дослідника блокчейну Chainalysis.
На своєму сайті Nobitex пропонує рекомендації щодо того, як обійти санкції.
Три чверті іранських коштів, які пройшли через Binance, були у відносно маловідомій криптовалюті під назвою Tron, яка дає можливість користувачам приховувати свою особистість.
У минулому році в блозі Nobitex закликав клієнтів використовувати Tron - токен середнього рівня - для анонімної торгівлі без "загрози для активів через санкції".
Про масштаби іранських криптопотоків Binance і про те, що вони тривають, раніше не повідомлялося, наголошує Reuters.
"Нові дані з'явилися в той час, коли Міністерство юстиції США проводить розслідування можливих порушень правил відмивання грошей компанією Binance, яка домінує в криптоіндустрії з ринковою вартістю в 1 трильйон доларів і налічує понад 120 мільйонів користувачів.
За словами юристів та експертів з торговельних санкцій, ці транзакції ставлять компанію під загрозу потрапляння під дію американських заборон на ведення бізнесу з Іраном", - нагадує агентство.
У липні цього року Reuters виявило, що Binance продовжує обслуговувати клієнтів в Ірані, і що про популярність біржі в країні знали всередині компанії.
У день публікації цього розслідування Binance заявила, що дотримується міжнародних правил санкцій щодо Ірану і блокує доступ до платформи для всіх, хто там базується.
При цьому Binance не відповів на детальні питання про нові транзакції, виявлені Reuters.
У своїй заяві прес-секретар компанії Патрік Хіллманн сказав: "Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які мають зв'язок з тими ж суб'єктами, що потрапили під санкції США. Тим не менш, ми зробили активні кроки, щоб обмежити наш вплив на іранський ринок, працюючи з галузевими партнерами та внутрішніми інструментами".
Nobitex не відповів на питання для статті Reuters. Так само як і компанія Tron Network, що базується на Британських Віргінських островах, та її засновник Джастін Сан.
Reuters додає, що у серпні 2021 року Binance оголосила, що клієнти більше не зможуть відкривати рахунки і користуватися її послугами без ідентифікації.
Але відтоді біржа обробила угод на майже $1,05 млрд безпосередньо з Nobitex та іншими іранськими біржами, свідчать дані Chainalysis до листопада цього року.
Речник криптобіржі заявив, що компанія вимагає повної перевірки для всіх користувачів, "а резидентам Ірану заборонено відкривати або вести рахунок".
"Ми постійно оновлюємо процеси і технології, коли дізнаємося про нові ризики і потенційні загрози. В результаті цих зусиль, включаючи моніторинг транзакцій в режимі реального часу в координації з зовнішніми постачальниками, в період з червня 2021 року по листопад 2022 року вразливість Binance до організацій, пов'язаних з Іраном, експоненціально знизилася", - стверджує представник Binance.
Дані, проаналізовані Reuters, показують, що з 2018 року між іранськими біржами і Binance безпосередньо перетекло близько 2,95 мільярда доларів США в криптовалюті.
Ще 5 мільярдів доларів криптовалюти пройшли між іранськими біржами і Binance через посередників.
Регулятори кажуть, що такі "непрямі" потоки повинні бути червоним прапором для криптобірж - показником можливого відмивання грошей і ухилення від санкцій. Користувачі криптовалют, які прагнуть замести сліди, часто використовують складні методи для створення складних ланцюжків криптопереказів.
Крім токена Tron, решта іранських транзакцій були здійснені в основних криптовалютах: bitcoin, ethereum, tether і XRP, а також в litecoin.
Binance є найбільшим ринком для торгівлі Tron. Деякі інші великі біржі, включаючи регульовані США Coinbase і Gemini, не котирують токен.
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