Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків

Нідерланди виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 120 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів призначені для постачання танків Т-72.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Нідерланди спільно зі США нададуть 90 модернізованих і відновлених чеських танків Т-72. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні поінформувала парламент про цю ініціативу.

Очікується, що перша партія танків буде поставлена Україні вже в грудні. За словами Оллонгрен, цей комплексний пакет є важливим сигналом для Росії.

"Союзники продовжують об'єднувати зусилля, щоб підтримати українські збройні сили в їхній боротьбі проти агресивної війни Росії. Цим пакетом військової підтримки уряд Нідерландів відповідає на заклик Палати представників про подальшу підтримку України", - сказала міністр.

Раніше повідомлялося, що США оплатять модернізацію 45 танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії в рамках нового пакету допомоги вартістю $400 мільйонів..