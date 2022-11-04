У Молдові провели обшуки за підозрою у підготовці масових заворушень, є затримані

У Молдові 4 листопада пройшли обшуки у справі щодо підготовки масових заворушень, за підсумками яких затримали вісім осіб та вилучили велику суму коштів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Про обшуки повідомили у Генеральному інспектораті поліції, в операції були задіяні правоохоронці поліції та прокуратури з боротьби з організованою злочинністю.

У результаті затримали вісім осіб віком від 23 до 41 року. У прокуратурі кажуть, що вони вербували "тітушок" для провокацій на протестах, організованих партією "Шор", а також намагалися встановити особи правоохоронців, які підтримували порядок під час акцій, з метою залякувати та дискредитувати їх.

Під час обушків також вилучили 380 тисяч молдовських леїв - близько 720 тисяч гривень.

"У правоохоронців є підстави підозрювати, що дані кошти отримані внаслідок незаконної діяльності та мали використовуватися для вербування, організації, перевезення та винагороди особам, яких підбурюють до участі у масових заворушеннях", - повідомили у поліції.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

3 листопада також затримали вісім осіб - після обшуку в кишинівському офісі партії "Шор", та вилучили близько 300 тисяч леїв.