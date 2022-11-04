Пентагон пригрозив КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США чи союзників

Застосування ядерної зброї Північною Кореєю проти США чи їхніх союзників означатиме кінець режиму Кім Чен Ина.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter, про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін.

"Будь-який ядерний напад на США або їх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, приведе до кінця режиму Кіма", - заявив Остін.

Також він зазначив, що США та Південна Корея продовжують військові навчання на тлі постійних запусків балістичних ракет Північною Кореєю.

