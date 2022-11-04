ЄС розглядає варіанти використання заморожених активів центробанку рф для відновлення України

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору.

Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.

Ідеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення рф в Україну.

За словами джерел медіаресурсу, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.

Європейська комісія «вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила», і лідери ЄС попросили її «представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права», - сказав речник Єврокомісії Крістіан Віґанд, додавши, що «робота ведеться».

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив раніше, що заморожені резерви можуть утримуватися як гарантії, роки росія добровільно не візьме участь у відновленні України.

Український уряд уже кілька місяців закликає перевести заморожені російські активи на свої рахунки як компенсацію для відбудови зруйнованої війною країни. Як заявив у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вартість відбудови оцінюється у 750 млрд доларів.

Україна також розраховує на запровадження міжнародного механізму компенсації через ООН.

Окремо ЄС розглядає можливості щодо арешту активів росіян, які перебувають під санкціями.

Країни ЄС уже заморозили близько 17,5 млрд євро, що належать російським фізичним та юридичним особам, котрі потрапили під санкції.