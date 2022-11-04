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АНАЛІТИКА

G7 і Австралія погодились встановити фіксоване обмеження ціни на російську нафту

 

Країни «Групи семи», а також Австралія погодилися встановити не плаваючу, а фіксовану максимальну ціну для російської нафти, яка буде визначена пізніше цього місяця.

Про це повідомило в четвер агентство Reuters із посиланням на посадовців, ознайомлених із розвитком подій, передає Укрінформ.

«Коаліція (G7 та Австралія - ред.) погодилася, що обмеження ціни буде фіксованою ставкою, яка час від часу переглядатиметься, а не дисконтом до індексу», - зауважив один із посадовців.

За його словами, це «підвищить стабільність ринку, а також спростить процес із дотримання вимог мінімізувати навантаження на учасників ринку».

Сама мінімальна ціна ще не встановлена, однак вона має бути обумовлена впродовж ближчих тижнів, поінформували кілька джерел. Партнери по коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та змінювати її за потреби.

Як повідомлялося, представники урядів «Групи семи» протягом останніх тижнів вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного рішення зі встановлення обмеження цін на морські поставки російської нафти, які мають набути чинності 5 грудня. Це має обмежити прибутки для рф, які вона використовує для вторгнення в Україну, та одночасно не створювати додаткового тиску на світовий ринок нафти.
Ключові теги: Росія
 

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