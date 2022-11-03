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АНАЛІТИКА

Росія знайшла додаткові пошкодження на Керченському мосту в окупований Крим, його ремонт затягнеться

 

Під час обстеження мосту в окупований Крим, що постраждав внаслідок вибуху, з'ясувалося, що доведеться замінити ще чотири прольоти вцілілої автомобільної частини мосту.

Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив на нараді у російського президента Владіміра Путіна, повідомляє РБК.

За словами російського чиновника, обстеження показали, що ці прольоти зазнали пошкоджень і їх потрібно замінити на нові. Наразі по цій частині мосту відкрито рух для легкових автомобілів та автобусів, а за її станом стежать спеціалізовані організації, наголосив віцепрем'єр.

Автомобільна частина Кримського мосту складається з двох практично незалежних мостів, 8 жовтня вибухом було зруйновано два прольоти частини, якою йшов рух у бік окупованого Криму. Рух у напрямку Краснодарського краю був запущений того ж дня - спочатку реверсивний одною смугою, а вже 9 жовтня - двома.

За словами Хуснулліна, до 10 листопада планується завершити монтаж прольотів на зруйнованій частині мосту. Запустити рух однією смугою цієї частини планується 5 грудня, а до 20 грудня - двома.

Після цього будівельники почнуть розбирати прольоти лівого боку мосту, ремонт якого планується завершити до 30 березня наступного року. Хуснуллін уточнив, що до 1 липня наступного року триватимуть роботи з відновлення супутньої інфраструктури.

Він додав, що ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, планується завершити аж у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту, четверо людей, за даними російського слідства, загинули.

Кремль звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, наскільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості.

Зараз неушкодженими прольотами Кримського мосту можуть пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн (їх не пропускають без огляду). Решта вантажівок чекають у чергах на поромній переправі, влада РФ намагається змусити частину з них їхати у Крим в обхід - через окуповані території Донецької та Запорізької областей України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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