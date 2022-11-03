Велика Британія заборонить послуги з транспортування російської нафти

Велика Британія хоче заборонити країнам використовувати її послуги для транспортування російської нафти, якщо її не купують за граничною ціною або нижчою, встановленою західними урядами в рамках санкцій проти Росії.

Британський уряд заявив, що заборона, яка набуде чинності з 5 грудня, стосується послуг Великобританії, включно зі страхуванням, брокерськими послугами та доставкою, передає Reuters.

"Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства і досягаємо значного прогресу в повному його припиненні", - сказав міністр фінансів Джеремі Хант.

"Ця нова міра продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна, роблячи для нього ще важчим отримання прибутку від його незаконної війни", - додав він.

Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.