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США ввели санкції проти міжнародної мережі нелегального продажу іранської нафти
21:59 03.11.2022 |
Уряд США оголосив про введення санкцій проти розгалуженої мережі іноземних компаній та їхніх керівників, а також цілого флоту танкерів через спроби обійти санкції проти Тегерана та продати іранську нафту іншим країнам.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному в четвер Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.
«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти членів міжнародної мережі контрабандистів нафти, яка сприяла торгівлі нафтою та приносила прибутки угрупованням «Хізбалла» та Корпусу вартових ісламської революції - Сили Кодс (IRGC-QF)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження введені проти кількох ключових фізичних осіб, а також численних підставних компаній та суден, причетних до змішування нафти з метою приховування факту, що вона постачається з Ірану. Для цього мережа реалізовувала шахрайські схеми, фальсифікацію документів, підставних осіб з метою ухилення від санкцій проти Ірану, введених раніше.
Загалом до списку санкцій США долучено щонайменше шестеро осіб, 17 компаній та 11 морських танкерів для перевезення нафти.
Як повідомлялося, Сполучені Штати визнали організацію Хізболла терористичною в 1997 році. Пізніше до США приєдналися інші країни, у тому числі члени Ради співробітництва Перської затоки. Корпус вартових ісламської революції вважається елітним військовим з'єднанням, який обслуговує режим у Тегерані.
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