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Автомобільний бренд Infiniti виходить з російського ринку
20:24 03.11.2022 |
Японський автомобільний бренд Infiniti залишає російський ринок.
Про це заявив російський офіс компанії, передає autonews.ru.
"Якщо у проблеми є рішення, то перестаньте хвилюватися, а якщо рішення немає, хвилюватися немає сенсу", - говорить японська мудрість. Ухвалення ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayōnara - японською означає "до побачення", - йдеться в повідомленні компанії.
Бренд не мав власного виробництва в РФ - моделі імпортували з різних країн. На російському ринку продавали кросовери та позашляховики: QX50, QX55 та QX80. У планах компанії був запуск продажів моделі QX60.
Компанія призупинила постачання нових автівок до Росії майже одразу після повномасштабного вторгнення РФ на території України - 9 березня.
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