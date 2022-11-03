Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині спростували слова Ердогана про позицію Шольца щодо Росії, - DW

 

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо Росії залишається незмінною. Він вважає, що РФ необхідно вивести війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, у німецькому уряді наголосили, що слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зміну позиції Шольца щодо Росії не відповідають правді.

"Канцлер Німеччини, як і раніше, вважає, що Путін повинен вивести війська з України і розпочати мирні переговори", - наводять у виданні позицію уряду ФРН.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що "Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо президента РФ Володимира Путіна і змінив свою позицію щодо Росії".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес