У Німеччині спростували слова Ердогана про позицію Шольца щодо Росії, - DW

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо Росії залишається незмінною. Він вважає, що РФ необхідно вивести війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, у німецькому уряді наголосили, що слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зміну позиції Шольца щодо Росії не відповідають правді.

"Канцлер Німеччини, як і раніше, вважає, що Путін повинен вивести війська з України і розпочати мирні переговори", - наводять у виданні позицію уряду ФРН.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що "Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо президента РФ Володимира Путіна і змінив свою позицію щодо Росії".