Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банк Англії підвищив ключову ставку до максимуму з 2008 року

 

Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 в.п. до 3% у рамках мети з досягнення цілі щодо інфляції в 2%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що Комітет з монетарної політики Центробанку більшістю голосів проголосував за підвищення ставки на 0,75 в.п. - до 3%.

Один член Комітету виступав за підвищення ставки на 0,5 в.п. - до 2,75%, ще один - віддав перевагу підвищенню ставки на 0,25 в.п., до 2,5%.

Підкреслюється, що оновлені прогнози Комітету щодо активності та інфляції описують дуже складні перспективи для економіки Великої Британії..

Центробанк попередив, що економіка Великої Британії зіштовхується з "дуже складними перспективами" і сповільнюється через "вищі ціни на енергоносії та істотно жорсткіші фінансові умови".

Банк Англії оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі в 0,5%, зазначивши, що рецесія в економіці триватиме до середини 2024 року - це довше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес