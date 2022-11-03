Банк Англії підвищив ключову ставку до максимуму з 2008 року

Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 в.п. до 3% у рамках мети з досягнення цілі щодо інфляції в 2%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що Комітет з монетарної політики Центробанку більшістю голосів проголосував за підвищення ставки на 0,75 в.п. - до 3%.

Один член Комітету виступав за підвищення ставки на 0,5 в.п. - до 2,75%, ще один - віддав перевагу підвищенню ставки на 0,25 в.п., до 2,5%.

Підкреслюється, що оновлені прогнози Комітету щодо активності та інфляції описують дуже складні перспективи для економіки Великої Британії..

Центробанк попередив, що економіка Великої Британії зіштовхується з "дуже складними перспективами" і сповільнюється через "вищі ціни на енергоносії та істотно жорсткіші фінансові умови".

Банк Англії оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі в 0,5%, зазначивши, що рецесія в економіці триватиме до середини 2024 року - це довше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.