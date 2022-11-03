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АНАЛІТИКА

ЄС інвестує €3 мільярди у «чисті» технології, щоб позбутися енергозалежності від росії

 

Європейська комісія оголосила третій конкурс проєктів із розвитку «чистої» енергетики, на підтримку яких передбачається €3 мільярди, з метою розвитку енергетичної стратегії REPowerEU та прискорення здобуття незалежності від російських викопних енергоресурсів.

Про це повідомляється на сайті ЄК, передає Укрінформ.

«Сьогодні Європейська комісія оголосила третій конкурс на великомасштабні проєкти за підтримки Інноваційного фонду ЄС. Бюджет цього конкурсу подвоївся до €3 мільярдів завдяки зростанню надходжень у межах аукціонів у Системі ЄС щодо торгівлі квотами на шкідливі викиди (ETS). Масштабні проєкти 2022 року покликані прискорити пошук промислових рішень для декарбонізації Європи. Орієнтований на пріоритети плану REPowerEU конкурс додатково сприятиме позбуттю залежності ЄС від російського викопного пального», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конкурс, який триватиме до 16 березня 2023 року, відкритий для проєктів на території країн ЄС, а також Ісландії і Норвегії. Вони мають бути присвячені загальним цілям декарбонізації, впровадження інновацій у сфері електрифікації у промисловості та виробництві водню, а також впровадженню чистих технологій у промисловому виробництві.

Як повідомлялося, після початку воєнного вторгнення росії в Україну та спроб кремля перетворити енергію на зброю ЄС оголосив про намір позбутися залежності від російських викопних енергоресурсів, включаючи нафту й газ. Реалізація цієї мети здійснюється в межах енергетичної стратегії REPowerEU за трьома головними напрямками, серед яких диверсифікація постачання енергії на користь надійних постачальників, підвищення енергоефективності та скорочення попиту, а також нарощування інвестицій у розвиток «зелених» інноваційних технологій у сферах енергетики та промисловості.
Ключові теги: ЄС
 

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