Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою

Молдова вперше в історії імпортувала природний газ за реверсною схемою - із заходу на схід. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у четвер, 3 листопада.

За його словами, молдовська компанія Energocom купила 5,6 млн кубометрів газу, який було імпортовано через точку підключення "Будніце" в Словаччині на кордоні з Україною.

"Республіка Молдова вперше імпортувала природний газ за реверсною системою, із заходу на схід, тим самим розвіявши міф про те, що природний газ і світло можуть надходити лише з Російської Федерації", - заявив Спину.

Газ поповнить резервний запас Молдови, який становить 157 млн куб. м.

"Будучи солідарними, намагаючись економити, ми добре переживемо цю зиму, ми вийдемо з холодної пори року з високо піднятою головою, станемо сильнішими та енергонезалежнішими", - заявив чиновник.