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Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою
14:10 03.11.2022 |
Молдова вперше в історії імпортувала природний газ за реверсною схемою - із заходу на схід. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у четвер, 3 листопада.
За його словами, молдовська компанія Energocom купила 5,6 млн кубометрів газу, який було імпортовано через точку підключення "Будніце" в Словаччині на кордоні з Україною.
"Республіка Молдова вперше імпортувала природний газ за реверсною системою, із заходу на схід, тим самим розвіявши міф про те, що природний газ і світло можуть надходити лише з Російської Федерації", - заявив Спину.
Газ поповнить резервний запас Молдови, який становить 157 млн куб. м.
"Будучи солідарними, намагаючись економити, ми добре переживемо цю зиму, ми вийдемо з холодної пори року з високо піднятою головою, станемо сильнішими та енергонезалежнішими", - заявив чиновник.
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