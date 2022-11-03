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Уряд Австрії хоче заборонити опалення на викопних видах палива з 2023 року
12:46 03.11.2022 |
Уряд Австрії хоче заборонити нові нафтові, вугільні та газові опалювальні прилади з 2023 року, а також замінити існуючі опалювальні системи, але для цього потрібна більшість у дві третини голосів у парламенті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Будівельний сектор Австрії демонструє набагато вищі показники, ніж в середньому по ЄС. Хоча будівлі споживають 25% газу, їх викиди становлять лише 13% від загального обсягу викидів в країні. Оскільки країна значною мірою залежить від російського газу, експерти закликали до дій, спрямованих на прискорення відмови від газу.
"Справжня незалежність, справжня безпека прийде лише тоді, коли ми звільнимося від залежності від російського газу", - пояснила міністр енергетики Леонор Гевесслер.
"Цього можна досягти, але ми повинні перейти на альтернативи якомога швидше", - додала вона.
Для будівель заміна обігрівачів означатиме покладання на "відомі технології". Теплові насоси, сонячна енергія та централізоване теплопостачання, як правило, вважаються оптимальними джерелами тепла. В Австрії пелетні обігрівачі на основі біомаси також популярні серед населення та політиків.
Починаючи з 2023 року, у нових будівлях планують заборонити використовувати опалювальні прилади на викопних видах палива, а з 2025 року застарілі системи опалення на нафті та вугіллі мають бути замінені на кліматично сприятливі опалювальні прилади.
Починаючи з нафтових опалювальних систем, побудованих до 1980 року, уряд поставив за мету до 2035 року повністю відмовитися від приватних нафтових та вугільних опалювальних систем, а до 2040 року замінити всі газові опалювальні системи.
Новий закон про відновлювальну енергетику потребує більшості у дві третини голосів у парламенті, оскільки він змінить Конституцію країни.
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