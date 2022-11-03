Інфляція в Туреччині перевищила 85,5% після зниження базових ставок

Рівень інфляції в Туреччині у річному вираженні в жовтні перевищив 85,5%. Це найгірший показник за останні 24 роки, вказує агентство Reuters.

Рік тому інфляція в Туреччині була щонайбільше 20%, а два роки тому - близько 12%.





Інфляція в Туреччині

%, р/р %, м/м 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.6 2.37 06-2022 78.62 4.95 05-2022 73.5 2.98 04-2022 69.97 7.25 03-2022 61.14 5.46 02-2022 54.44 4.81 01-2022 48.69 11.1 12-2021 36.08 13.58 11-2021 21.31 3.51

Споживчі ціни почали стрімко зростати з листопада 2021 року після того, як турецький центробанк – всупереч глобальним тенденціям – почав знижувати облікову ставку. Лише за останні три місяці її знизили на 350 базисних пунктів – до 10,5%, і центробанк Туреччини на цьому не збирається зупинятися.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який сильно впливає на монетарну політику в Туреччині, вимагає до кінця року вийти на однознакову ставку.

Турецький уряд сподівається, що низькі ставки призведуть до збільшення виробництва та експорту, що забезпечить профіцит поточного рахунку (тобто приплив валюти буде більшим, ніж відтік).

Найбільше у річному вираженні в Туреччині подорожчав бензин - на 117,15%. За ним ідуть ціни на продукти харчування (99,05%), меблі й побутову техніку (93,63%).



