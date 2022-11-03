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США схвалили можливий продаж Фінляндії ракет на 500 млн доларів
10:26 03.11.2022 |
Держдеп схвалив можливий продаж Фінляндії американських керованих ракет GMLRS та іншого обладнання на 535 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
Як йдеться у заяві, американське зовнішньополітичне відомство "схвалило можливий продаж владі Фінляндії GMLRS і пов'язаного з цим обладнання приблизно на 535 млн доларів".
"Ймовірний продаж буде відповідати цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборону перевіреного партнера, який відіграє важливу роль у підтримці стабільності в Європі. Для інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії розвивати та підтримувати потужний потенціал самооборони", - наголосили в Пентагоні.
Американська сторона вважає, що влада Фінляндії використовує ці ракети для "збільшення своїх національних запасів, зміцнення наземної та повітряної оборони на північному фланзі Європи".
"Нарощування національних запасів відіграє важливу роль для оборони Фінляндії та стримування через ситуацію, що погіршується у сфері безпеки в Європі", - пояснюється в заяві.
Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган тепер має 30 днів на розгляд потенційної угоди та її можливе блокування.
Нагадаємо, що у травні Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по альянсу діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.
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